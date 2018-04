Problèmes chez Kwesé TV : l’opérateur est en défaut de paiement pour les droits du Mondial 2018, de l’Euro 2020 et de la Ligue des Nations

(Agence Ecofin) - Y a-t-il des problèmes de trésorerie chez Kwesé TV. D’après un récent rapport publié par TV Sports Markets, l’opérateur de télévision payante n’a pas payé des redevances financières à certains de ses partenaires dans le cadre des accords pour les droits TV de certaines compétitions sportives.

Ainsi, Kwesé TV devrait de l’argent à la FIFA pour les droits de la Coupe du Monde 2018 et serait en retard auprès de l'UEFA pour les droits relatifs à l'Euro 2020 et à la Ligue des Nations. L’opérateur aurait également manqué des paiements dus à ESPN et à la NBA pour les matchs de basket de la ligue.

Malgré tout, la situation ne semble pas ternir les relations entre Kwesé TV et ses partenaires. « Pour assurer la transparence au cours de ce processus, nous avons été en communication continue avec nos partenaires qui restent extrêmement favorables et qui ont montré une grande confiance en notre entreprise », a déclaré Joseph Hundah (photo), directeur général de la société mère de Kwesé, Econet Media, à TV Sports Markets.

Servan Ahougnon