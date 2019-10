Afrique : Canal + ajoute M6 International à ses bouquets

(Agence Ecofin) - En Afrique, Canal + intègre désormais la chaîne de télévision M6 International sur ses bouquets de télévision. L’information a été fournie, il y a quelques jours, lorsque l’opérateur de télévision payante a communiqué la liste de ses nouvelles chaînes pour le continent.

Le lancement de M6 International, qui cible notamment l’Afrique francophone, avait été annoncé en juillet dernier par Nicolas de Tavernost (photo), PDG de M6 Group.

La diffusion de la chaîne sur le continent fait suite à un intérêt de plus en plus important du Groupe M6 pour l’audience africaine. A titre de rappel, M6 a finalisé il y a quelques jours le rachat du pôle télévision du groupe Lagardère et obtient donc de nombreux actifs de ce dernier sur le continent africain.

La finalisation de cet accord laisse penser que M6 ne se limitera pas à créer des chaînes sur le continent. Le français devrait également se montrer actif dans la production de contenu ciblant une audience africaine.

Servan Ahougnon

