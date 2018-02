Nigeria : « le pays construit la plus grande et la plus lucrative plateforme de télévision en clair sur le continent africain » (Lai Mohammed)

(Agence Ecofin) - Selon Lai Mohammed (photo), le ministre nigérian de l'Information et de la Culture, le Nigeria construit la plateforme de télévision gratuite la plus grande et la plus lucrative d'Afrique, dans le cadre de sa transition vers la télévision numérique. Le ministre a fait cette déclaration le 24 février, lors du lancement de la TNT à Osun.

« Avec plus de 24 millions de foyers ayant une télévision au Nigeria, la capitale de la créativité africaine dans les domaines de la musique et du cinéma, je suis convaincu que nous deviendrons aussi la capitale de la télévision en Afrique dans les prochaines années.», a poursuivi le ministre.

Lai Mohammed a profité pour rappeler les bénéfices de la télévision numérique, notamment aux annonceurs. « Avec les décodeurs choisis pour la migration, vous pouvez cibler plus facilement dans votre communication, grâce aux données que nous recueillons.», a-t-il expliqué.

Après avoir connu des problèmes de financement ayant entrainé le retard de son démarrage, la migration du Nigeria vers la télévision numérique affiche depuis quelques semaines, un rythme des plus réguliers.

Servan Ahougnon