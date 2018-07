L’industrie cinématographique africaine pourrait rapporter annuellement 1,5 à 2 milliards de dollars

(Agence Ecofin) - « Si l'Afrique suivait l'exemple de la Chine et investissait dans l'infrastructure cinématographique, elle pourrait réaliser des recettes annuelles de 1,5 à 2 milliards de dollars ». C’est l’une des principales conclusions de l'étude « Framing the Shot 2018 : Key Trends In African Film report ».

Réalisée pour le Festival international du film de Durban 2018 par 234 Media, en partenariat avec la Goethe-Institut, l’étude donne quelques recommandations aux autorités africaines pour réaliser le potentiel de l’industrie cinématographique continentale. L’étude recommande principalement d'améliorer l'accès au financement, d'incuber des compétences et de développer une distribution efficace.

Avec le Nigeria et l'Afrique du Sud représentant jusqu'à 500 millions de dollars de revenus cinématographiques, l’objectif de 1,5 à 2 milliards de dollars est largement réalisable. Ces revenus sont d’autant plus accessibles avec l’attractivité grandissante des films venus d’Afrique.

Servan Ahougnon