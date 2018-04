« Grand Hotel » devient la première série égyptienne du catalogue de Netflix

(Agence Ecofin) - Netflix a ajouté, il y a quelques jours, la série égyptienne « Grand Hotel », à son catalogue de contenus accessibles via son service de vidéo à la demande. La production est donc devenue la toute première série égyptienne présente sur Netflix.

« Je suis si heureux et fier d'apprendre cette nouvelle. Je tiens à remercier toute l'équipe de la série, car sans leurs grands efforts, elle n'aurait pas été aussi professionnelle et plébiscitée.», a déclaré sur sa page Facebook, Amr Youssef, l'acteur principal de Grand Hôtel.

Netflix a changé le nom de la série qui s’intitule sur sa plateforme « The Secret of the Nile ». L’ajout de la production égyptienne à son catalogue fait partie des plans de Netflix pour augmenter son contenu destiné au public arabe. En février dernier, Netflix avait dévoilé « Jinn », sa première série originale en arabe.

Servan Ahougnon