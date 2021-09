Gulli Africa & Ludikids rejoignent le mouvement #ProtègeTaTélé pour lutter contre le piratage de la production audiovisuelle

( GULLI AFRICA) - Acteurs majeurs de la télévision jeunesse en Afrique francophone, les chaînes Gulli AFRICA et Ludikids rejoignent le mouvement #ProtègeTaTélé, initié par CANAL+, pour lutter contre le piratage de la production audiovisuelle et ainsi, pour protéger leurs jeunes télespectateurs.

Acteur majeur de la télévision jeunesse en Afrique francophone, Gulli AFRICA se mobilise auprès de CANAL+ pour lutter contre le piratage et diffusera sur son antenne et ses réseaux sociaux, dès le 25 septembre, un spot original porté par l'animateur de la chaîne Moussier Tombola. Choisir les BOUQUETS CANAL+ pour regarder Gulli AFRICA permet de soutenir le développement de la production africaine mais aussi de protéger les enfants en leur offrant le contrôle parental et des programmes sécurisés et adaptés à leur âge. Pour en savoir plus sur la prévention du piratage

Ludikids s’allie à CANAL + pour s’opposer au piratage : « Ensemble protégeons tous les métiers du secteur de l’audiovisuel. En effet, le piratage menace non seulement les créateurs de contenus mais également les téléspectateurs. En laissant entrer du contenu illégal dans votre téléviseur, vous n’êtes plus assuré de la nonexposition de vos enfants à un contenu illégal ou inadapté (violent, pour adultes etc). S’opposer au piratage c’est avant tout protéger les siens et notamment nos enfants grâce à un code parental spécialement dédié permettant de bloquer l’accès aux programmes sensibles inappropriés. Lorsque vous regardez Ludikids via la plateforme CANAL +, vous êtes assuré qu’un contenu éducatif spécialement sélectionné pour vos enfants favorise leur bon développement en fonction de leur âge. »

Le piratage est un réel fléau pour la viabilité des industries culturelles. Il est donc de notre devoir de protéger l’accès aux œuvres culturelles qui contribuent au développement constant de la communauté et à la motivation économique des créateurs. Main dans la main, Ludikids et CANAL + s’efforcent chaque jour de protéger votre télé en proposant des offres toujours adaptées à vos besoins. Alors rejoignez le mouvement et dites NON au piratage. Ensemble nous irons toujours plus loin. Grandissons avec l’aide de Ludikids et de son contenu pédagogique contrôlé spécialement sélectionné pour vos enfants, diffusé en exclusivité sur CANAL+. #ProtègeTaTélé

A propos de Gulli AFRICA

Distribuée en exclusivité via les BOUQUETS CANAL+ dans 25 pays d'Afrique francophone, Gulli AFRICA est l'une des 5 chaînes préférées des enfants (de 11-14 ans résidant dans un foyer abonné à CANAL+ au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Sénégal / Etude Africascope Kids 2020). Ce succès, elle le doit à une programmation attractive et unique sur le marché africain avec à la fois le meilleur de l'animation française (Boy, Girl, etc., Maya l'Abeille, Sonic Boom, Oggy et les Cafards...), et les grands films d'animation. Elle le doit également à la fois à un ancrage local très fort avec 20 licences africaines mais aussi des productions exclusives comme le Gulli Mag.

A propos de Ludikids

Ludikids est une chaîne de télévision linéaire éducative et pédagogique qui propose aux enfants âgés de 3 à 8 ans des programmes encadrés, ludiques et éducatifs mettant l’accent sur l’anglais et l’alphabétisation, les maths et l’arithmétique, les sciences et le monde autour de nous, l’apprentissage social et émotionnel.