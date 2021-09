Ghana : MultiChoice annonce le lancement d'un nouveau service de streaming

(Agence Ecofin) - L’évolution du marché du streaming africain, ces dernières années, a notamment été boostée par la pandémie de la Covid-19. Bien que Netflix soit actuellement le leader du marché sur le continent, il est prévu que sa part de marché diminue à mesure que d'autres acteurs se lanceront sur le continent.

MultiChoice veut lancer DStv Streaming, une plateforme supplémentaire de streaming et de vidéo à la demande, au Ghana et ailleurs. Cette annonce a été faite par Alex Okyere, le directeur général de Multichoice Ghana, lors de la présentation du contenu et des produits de Multichoice Ghana qui s'est tenue à Accra.

Le lancement de DStv Streaming témoigne de l’engagement continu de MultiChoice à se développer avec l'économie locale tout en assurant sa durabilité par le biais de plusieurs initiatives visant à enrichir les vies des populations. Dans son allocution, M. Okyere, a déclaré que MultiChoice continuera à « chercher de nouvelles façons de créer plus de valeur pour nos clients et d'apporter des histoires du monde entier en Afrique ».

Grâce à cette nouvelle plateforme, les Ghanéens pourront désormais accéder à la riche palette de contenus de MultiChoice, en plus de la plateforme complémentaire Showmax de DStv. En outre, les utilisateurs n’auront pas besoin de téléviseur ou d’une antenne pour y accéder. Notons également que la chaîne de divertissement ghanéenne Akwaaba Magic, est désormais diffusée sur DStv et GOtv. Akwaaba Magic offre une gamme de contenus ghanéens allant de la télé-réalité et des drames aux films, comédies et séries. De quoi réjouir les utilisateurs ghanéens de MultiChoice.

D’après le cabinet américain Digital TV Research, basé à Londres, sur le continent, le nombre d'abonnements aux services de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) devrait tripler d’ici 2026, passant des 5,11 millions attendus fin 2021 à 15,06 millions dans 5 ans. Pour l’instant, un utilisateur typique de SVOD en Afrique doit choisir entre Netflix, MyCanal, Showmax, Amazon et Apple TV+. Disney+ sera lancé sur le continent en 2022.

Isaac K. Kassouwi (stagiaire)