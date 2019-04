Canal+ Afrique ajoute Mezzo à ses bouquets de télévision payante

(Agence Ecofin) - Canal+ Afrique vient d’ajouter la chaîne musicale française Mezzo au catalogue de chaînes de ses bouquets de télévision. Grâce à son accord avec Lagardère, propriétaire de la chaîne, Mezzo sera désormais diffusé dans 22 pays d'Afrique.

Selon Caroline Cochaux, directrice adjointe des chaînes TV Lagardere-Active, « avec ce lancement en Afrique, Mezzo, déjà disponible dans une soixantaine de pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord, poursuit son développement à l'international ». Pour Marc Welinski, directeur de Mezzo, prouve un intérêt des Africains pour la musique classique.

«Nous connaissons la contribution de la musique africaine à la musique européenne et américaine. L'arrivée de Mezzo en Afrique témoigne en retour de l'intérêt de la musique classique, du jazz et de l'opéra en Afrique, et du dynamisme de ses acteurs », at-t-il déclaré.

La chaîne sera disponible sur le bouquet le plus cher de l’opérateur.

Servan Ahougnon