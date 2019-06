Afrique subsaharienne : Infront Media obtient les droits de diffusion des compétitions du Comité international olympique jusqu’en 2024

(Agence Ecofin) - Infront Media a obtenu, pour une période allant jusqu’à 2024, les droits de diffusion des compétitions du Comité international olympique (CIO). Les deux parties viennent d’annoncer un accord qui permettra à Infront Media de commercialiser les droits des deux prochains Jeux d'été, Tokyo 2020 et Paris 2024, des Jeux d'hiver de Pékin 2022, ainsi que des deux prochains Jeux de la Jeunesse.

L’accord couvre la distribution des droits pour la télévision payante, la radio et les bouquets numériques en clair dans 46 pays. Le but du CIO est de rendre les compétitions accessibles au plus grand nombre de personnes dans la région.

C’est aussi ce qu’a expliqué Julien Ternisien, le vice-président des Sports d'été d'Infront Media. « L’objectif commun avec le CIO est de maximiser la portée des Jeux Olympiques et de faire connaître des histoires uniques aux foyers d'Afrique subsaharienne. Nous pensons que les cinq prochaines années seront une période passionnante pour le mouvement olympique en Afrique avec Dakar 2022 qui sera l'une des nombreuses occasions pour l'Afrique de montrer sa passion pour les jeux.», a-t-il déclaré.

Servan Ahougnon