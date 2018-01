supersport-va-diffuser-les-tournois-de-tennis-australiens-jusqu-en-2021

(Agence Ecofin) - La chaîne de télévision sud-africaine SuperSport a obtenu un renouvellement de son accord avec la fédération australienne de tennis. Le nouveau deal lui assure de diffuser les tournois majeurs de tennis australiens jusqu'en 2021. En plus de continuer à proposer l'Open d'Australie, la chaîne diffusera également des compétitions comme la Laver Cup, les éliminatoires Wildcard d'Australie et d'Asie-Pacifique, le tournoi de tennis par équipe Hopman Cupmixed, le tournoi d'exhibition World Tennis Challenge et les tournois internationaux de Brisbane.

SuperSport diffusera ces tournois à la fois via les canaux linéaires, via internet et en streaming. « Au fil des années, SuperSport a développé un partenariat fructueux avec la fédération australienne de tennis, qui a vu l’Open d’Australie devenir l'un des Grands Chelems les plus regardés en Afrique subsaharienne tout en nous aidant à étendre notre présence sur le continent. Le nouvel accord, avec les compétitions ajoutées, montre la confiance que Tennis Australia a en nous, en tant que diffuseur pour les aider à atteindre de nouveaux marchés et faire grandir l'événement à travers le continent africain.», a déclaré Gideon Khobane exécutif de SuperSport.

La guerre sur la diffusion du contenu sportif en Afrique subsaharienne fait plus que jamais rage.

Servan Ahougnon