Afrique du Sud : les documentaires d’AfriDocs seront disponibles sur la plateforme de streaming de la chaîne Channel24

(Agence Ecofin) - Chaque semaine, un documentaire africain de la plateforme AfriDocs, sera disponible sur la plateforme de streaming de Channel24. Cela a été rendu possible par un accord annoncé, il y a quelques heures, entre la plateforme de streaming de documentaires AfriDocs et la chaîne sud-africaine Channel24.

La chaîne sélectionnera sur une base hebdomadaire dans la vaste bibliothèque de documentaires d’AfriDocs, les contenus les plus pertinents pour le public d'Afrique du Sud. Pour le lancement de ce partenariat, Channel24 a diffusé hier, le documentaire éthiopien Omo Child, qui sera suivi, le 23 avril, de l'histoire des femmes de Marikana.

Le 27 avril, en l'honneur de la Journée de la liberté, en Afrique du Sud, AfriDocs et Channel24 présenteront « Have You Heard From Johannesburg : Oliver Tambo », un biopic sur la vie du héros de la lutte anti-apartheid.

Servan Ahougnon