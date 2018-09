En octobre, le Maroc accueillera Imageson Africa, un salon dédié aux professionnels africains de l'audiovisuel

(Agence Ecofin) - La ville de Casablanca accueillera les 24 et 25 octobre prochains, le salon Imageson Africa. L’évènement organisé par la société indienne Interworld, se veut «une opportunité pour présenter les nouvelles solutions technologiques, notamment les moyens de tournage, de postproduction et de diffusion», indique le média marocain Le Matin.

La rencontre s’articulera en conférences, tables rondes, et ateliers de formation. Il permettra également la mise en relation d’acteurs africains et internationaux du domaine. Interworld Digital Limited qui se consacre aux activités liées aux technologies de l'information, au divertissement et aux médias électroniques est listée sur la Bombay Stock Exchange.

Au Maroc, le monde du contenu audiovisuel attire de plus en plus d’acteurs à divers niveaux de la chaîne de valeur. Ainsi, le fournisseur de VoD Iflix, s’est récemment installé dans le pays.

Olivier de Souza