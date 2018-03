Afrique du Sud : Open View ajoute la chaîne en clair Kwese Free Sports à son offre

(Agence Ecofin) - Open View, le fournisseur sud-africain de chaînes en clair par satellite, vient d’annoncer avoir conclu un accord avec Econet pour ajouter Kwese Free Sports à son catalogue.

Désormais, la chaîne sera disponible en clair sur les plateformes d’Open View pour étoffer l’offre de contenu sportif de l’entreprise.

« Le sport est l'un des sujets de discussion les plus fréquents en Afrique du Sud. Nous avons eu des demandes pour une chaîne sportive depuis le lancement d'OpenView et Kwese Free Sports et son contenu de qualité sera très apprécié par nos téléspectateurs.», se réjouit Ziyanda Mngomezulu, responsable de l'acquisition des canaux chez Open View.

Pour Joseph Hundah, président d'Econet Media et PDG du groupe, « c'est une autre étape importante pour Kwese TV, car nous introduisons un autre de nos produits sur le marché sud-africain après le lancement de Kwese Play en 2017. En tant qu'entreprise fondée sur la mise à disposition de contenus de sport et de divertissement de classe mondiale, nous sommes fiers de proposer une chaîne sportive dédiée diffusant 24 heures de contenu premium et, dans certains cas, des évènements exclusifs ».

Open View HD commencera à diffuser Kwese Free Sports, le 16 mars prochain, à minuit sur le canal 110.

Servan Ahougnon