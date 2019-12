Ghana : MultiChoice ajoute trois radios locales à ses bouquets

(Agence Ecofin) - Au Ghana, l’opérateur de télévision payante MultiChoice a ajouté trois radios locales à son offre DStv. Il s’agit de Peace FM, Joy FM et Y FM qui seront disponibles sur les bouquets DStv dès ce mois de décembre.

« Nous sommes à l'écoute de nos clients, parce que nous voulons savoir ce qui compte le plus pour eux. Nous nous efforçons de donner aux Ghanéens l'occasion d'obtenir plus d'informations, de mises à jour sur l'actualité et des histoires locales sur nos différentes plateformes », a déclaré Cecil Sunkwa Mills, directeur général de MultiChoice Ghana. Pour lui, cette décision prouve l’engagement de MultiChoice à accompagner le contenu local ghanéen.

Avec l'ajout de ces trois chaînes, MultiChoice a au total 13 chaînes de radio et de télévision ghanéennes disponibles sur sa plateforme.

Servan Ahougnon