Afrique du Sud : la NBA va diffuser en clair ses matchs sur la plateforme du diffuseur eTV

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, la NBA va diffuser ses matchs sur la plateforme en clair du diffuseur eTV. Ce dernier a conclu un accord avec la ligue nord-américaine de basket-ball pour diffuser 65 matchs de la saison NBA 2019-2020.

C’est la première fois que la NBA va diffuser ses rencontres gratuitement dans le pays.

« Nous nous sommes toujours efforcés de rendre le basket-ball plus accessible à nos fans et nous sommes ravis de nous associer à eTV en Afrique du Sud. Nous poursuivons nos efforts pour étendre notre empreinte et nous espérons atteindre plus de fans en Afrique du Sud, à travers les matchs diffusés et des émissions sur ces derniers », a déclaré Amadou Gallo Fall, directeur général de la NBA en Afrique.

Cet accord devrait convenir aux autorités qui militent pour que les évènements sportifs importants soient disponibles en clair.

