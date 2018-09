10 pays africains sont attendus à Abidjan pour le FEJA, le plus grand événement eSport et jeu vidéo d’Afrique, créé par Paradise Game

(PARADISE GAME ) - Du 23 au 25 novembre 2018, Abidjan abritera pour la 2e année consécutive le Festival de l’Électronique et du Jeu Vidéo d’Abidjan (FEJA). Cet événement est organisé par Paradise Game, acteur majeur de l’industrie du Jeu vidéo en Afrique de l’Ouest, avec comme sponsor titre Orange Côte d’Ivoire, et en partenaires la RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne), le Palais de la Culture d’Abidjan, Yolo Media Factory, AOS Africa, le Goethe-Institut et bien d’autres.

Le FEJA Orange 2018, le rendez-vous de référence des amoureux de sport électronique et de jeux vidéo

L’édition du FEJA Orange 2018 sera marquée par toujours plus de tournois eSport, avec la participation de pro-gamers venant des quatre coins d’Afrique. Au total, ce sont près de 13 000 000 FCFA (20 000 Euros) de gains à remporter.

Les tournois qualificatifs panafricains du FEJA Orange 2018 se dérouleront du 22 septembre au 22 novembre 2018 en Côte d’Ivoire et dans les pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Guinée Conakry, Mali, Nigéria, Sénégal, Togo. Les inscriptions débutent ce 12 septembre sur www.feja.ci et se terminent le 22 Novembre 2018.

Au cours de ces trois jours de festival, les visiteurs pourront assister aux phases finales des tournois eSport qui incluent les jeux FIFA, PES, Fortnite, Street Fighters, Tekken, Naruto, Dragon Ball Z, Clash of Clans and Candy Crush.

Le FEJA Orange 2018, sous le signe de la création d’emploi

Paradise Game a pour ambition de promouvoir les métiers liés à l’industrie du jeu vidéo afin d’offrir de nouvelles perspectives à la jeunesse Africaine.

Ainsi, le FEJA Orange 2018 se déroulera autour du thème de « la création d’emploi grâce à l’industrie du jeu vidéo ». L’événement tentera de mettre en valeur les différents métiers de ce secteur : Game designers, Programmeurs, Pro-gamer, etc. De plus, les participants seront instruits sur des sujets aussi diverses que la création d’un jeu vidéo, la monétisation d’un jeu ou d’une application, entre autres. Un partage d’expérience permettra également aux uns et aux autres d’enrichir leurs connaissances lors de workshops et de conférences.

Sidick Bakayoko, Directeur Général de Paradise Game, producteur de l’événement déclare « Le jeu vidéo est la première industrie culturelle au monde et génère près de 100 Milliards de dollars. L’Afrique, malgré toute sa créativité, ne représente que 1% de cette industrie. Il est donc crucial de promouvoir les métiers du jeu vidéo auprès des femmes et des hommes, afin de créer de l’emploi et des opportunités sur le continent. »

Le FEJA Orange 2018, un événement pour toute la famille

LE FEJA 2018 est aussi un événement familial à part entière. Des expositions et des animations égayeront le public notamment grâces à différents espaces dédiés aux enfants, aux gamers de salon, et aux nostalgiques de jeux rétro. Des invités surprises (joueurs esport de renom, youtubers, artistes) seront également au programme. Avec plus de 5 000m² consacrés au Gaming et à l’innovation technologique, le Palais de la Culture d’Abidjan se transformera réellement en paradis du jeu vidéo.

À propos de Paradise Game

Paradise Game est une entreprise basée en Côte d’ivoire qui a pour ambition de transformer l’industrie du jeu vidéo en Afrique. La vision de Paradise Game est de créer la plus grosse communauté de gamers en Afrique et de lui offrir des événements inédits, des salles de jeux de dernière génération, et des contenus multimédia (divertissement, e-Learning, etc.) . Paradise Game a initié le premier festival majeur de jeux vidéo et d’eSport en Afrique, le FEJA (Festival de L’Électronique et du Jeu vidéo d’Abidjan - (www.FEJA.ci), mais aussi une émission télévisée dénommée Paradise Game Show qui est dédiée aux acteurs du jeu vidéo en Afrique. Paradise Game se lance aujourd’hui dans la promotion des créateurs de jeux « made-in-Africa » sur le marché local et sur la scène internationale.

Site internet : www.paradisegame.net - Youtube: www.youtube.com/c/ParadiseGame Facebook: www.facebook.com/ParadiseGame.net Instagram: ParadiseGame_ Twitter: @ParadiseGame_

À propos d’Orange Cote d’Ivoire

Orange Côte d’Ivoire, leader de la téléphonie en Côte d’Ivoire avec près de 11 000 000 de clients, est une entreprise qui œuvre au quotidien à offrir à ses clients la meilleure expérience. Elle propose ainsi des services Fixe, Mobile et Internet sur les marchés Grand Public, Opérateurs et Entreprises.

Orange Côte d’Ivoire a révolutionné le mobile banking en Côte d’Ivoire en lançant depuis 2008 son service Orange Money pour simplifier la vie de ses clients en leur permettant d’effectuer plusieurs transactions financières via le mobile comme le transfert d’argent, le paiement de factures, la collecte de fonds.