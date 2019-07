Zambie : la presse locale s'inquiète de l'influence de la Chine sur le paysage des médias audiovisuels

(Agence Ecofin) - En Zambie, depuis quelques jours, les médias locaux se plaignent de la surabondance de films chinois diffusés dans le pays. Pour eux, la situation est d’autant plus aberrante que très peu de contenus locaux sont diffusés sur les chaînes de télévision du pays.

Mais le différend a également d’autres sources. Selon l’association locale des propriétaires de médias, plusieurs chaînes de télévision privée zambiennes ne profitent pas de la migration vers la télévision numérique. Une situation qu’ils reprochent aux entreprises TopStar et StarTimes.

A titre de rappel, la Zambie a conclu un accord avec l’opérateur chinois de télévision numérique StarTimes pour l'aider à passer de la télévision analogique à la télévision numérique. Lorsque le pays a eu besoin de déployer les émetteurs numériques nécessaires pour acheminer le signal de télévision, StarTimes a aidé à créer une coentreprise, Topstar, dont elle détient 60% des parts, pour le distribuer. Les 40% restants appartiennent aux autorités zambiennes.

En mai 2019, MISA Zambie, l'un des organismes de surveillance des médias du pays, a accusé TopStar de jouer un double rôle de fournisseur et de distributeur, à cause des parts de STarTimes, qui risque de créer un monopole. Mais malgré les éclaircissements successifs de l’entreprise chinoise et du gouvernement, les plaignants n'en démordent pas.

