Kenya : StarTimes lance officiellement son service de vidéo à la demande dans le pays

(Agence Ecofin) - Au Kenya, StarTimes a officiellement lancé, le 5 décembre dernier, les opérations de son service de streaming et de vidéo à la demande.

Nommé « StarTimes ON », le service qui fonctionne via une application mobile est de type freemium. Il permet de visionner un catalogue de contenu gratuit, notamment des formats courts, pendant que les évènements sportifs et certains contenus récents sont payants.

Le lancement du service avait été annoncé, il y a quelques jours déjà, par StarTimes qui a créé une division dédiée à la consommation Over the Top (OTT).

Le Kenya est le premier pays où le service est officiellement lancé, sachant que l’application est accessible dans certains pays africains, depuis un moment déjà. StarTimes assure d’ailleurs que son service est moins coûteux en données internet que des services comme YouTube.

Servan Ahougnon