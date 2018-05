TNT : l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale sont en retard

(Agence Ecofin) - En Afrique, seulement 9 pays couvrent plus de 80 % de leurs territoires en télévision numérique. Il s’agit de la Namibie, la Zambie, le Malawi, le Swaziland, Maurice, la Tanzanie, le Kenya, le Rwanda et l’Ouganda. En somme, aucun pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Alors que la Télévision Numérique Terrestre (TNT) devait être opérationnelle depuis le 17 juin 2015, l’Afrique subsaharienne continue de marquer le pas. « L'élément clé est la volonté politique des autorités nationales de mettre en œuvre le basculement.», a déclaré Sa Eva Nébié, l'analyste en chef de Dataxis en charge de l'Afrique.

La plupart des pays en retard sont ralentis par des problèmes financiers ou techniques alors que dans certains cas, le problème est administratif.

Servan Ahougnon