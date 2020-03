Netflix signe un accord avec le studio UpperRoom pour produire du contenu destiné à l’Afrique de l’Ouest et de l’Est

(Agence Ecofin) - Dans son ambition de renforcer ses positions en Afrique, Netflix a signé un accord avec UpperRoom Productions, le studio créé il y a quelques mois par l’acteur Brittano-Nigérian John Boyega (photo).

Grâce à cette collaboration, le leader mondial du streaming et de la vidéo à la demande souhaite créer du contenu original qui plaira aux abonnés en Afrique de l'Ouest et de l'Est.

D’après les informations fournies sur l’accord, le studio, en plus de nouvelles séries, va « remastériser » certains gros succès de l’industrie cinématographique nigériane. La plupart des nouveaux projets développés par les deux partenaires s’inspireront de succès littéraires, de la mythologie et de la fantasmagorie d’Afrique de l’Ouest et de l’Est.

« L'Afrique a une riche histoire en matière de narration et pour Netflix, ce partenariat avec John Boyega et UpperRoom est une opportunité de poursuivre notre investissement sur le continent tout en apportant des histoires uniques à nos abonnés africains et dans le monde entier », a déclaré David Kosse, vice-président des films internationaux.

Servan Ahougnon