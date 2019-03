Angola : MultiChoice ajoute la chaîne Nickelodeon de l’américain Viacom à ses bouquets de télévision

(Agence Ecofin) - En Angola, MultiChoice a ajouté la chaîne pour enfants Nickelodeon à ses bouquets de télévision payante (DStv). L’information a été annoncée par l’américain Viacom, éditeur de la chaîne, dans un communiqué datant de la semaine dernière.

L’accord entre les deux parties date certainement de plusieurs semaines, puisque Nickelodeon était testée sur le canal 573 de DStv plusieurs jours avant l’annonce.

Pour Alex Okosi, directeur général de Viacom International Media Networks Africa, ce partenariat est important pour la stratégie de son groupe.

« Elargir notre offre, la rendre plus attrayante et plus accessible en Afrique est indispensable dans notre stratégie de croissance », explique-t-il.

Nickelodeon a déjà fait ses preuves en Afrique, notamment sur la partie francophone du continent. D’après l’entreprise française de sondages Kantar TNS, la chaîne jeunesse est la plus suivie en Afrique subsaharienne sur le parc d’abonnés Canal +. Il faut rappeler que cet opérateur comptait environ 4,1 millions d’abonnés sur le continent à la fin de l’année 2018.

Servan Ahougnon