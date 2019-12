Guinée : des médias critiquent le rapport sur l’audience audiovisuelle commandité par le régulateur

(Agence Ecofin) - En Guinée, le régulateur des médias essuie depuis quelques jours le feu des critiques des éditeurs de médias locaux, à la suite de la récente étude publiée sur les audiences audiovisuelles. De nombreux médias ont critiqué l’étude sur le choix de son exécutant, l’entreprise Stat View International, ainsi que sa méthode.

« La Haute Autorité de la Communication (HAC) n’a pas pu mettre en place des structures sérieuses pour mener à bon port cette enquête. C’est pourquoi une fois encore j’insiste là-dessus, c’est un chiffon et non un rapport », assure Sanou Kerfalla Cissé (photo), le PDG du groupe de presse Afric Vision. « Ils ont fait du copier-coller. L’étude qui est disponible maintenant est une reprise de celle de l’équipe technique de Jean Claude sultan, ancien ministre des Postes et Télécommunications, qui a défini la puissance des émetteurs. On avait dit à l’époque que les radios commerciales ne pouvaient pas émettre plus de 1000 watts, les radios communautaires, 500 watts […] Aujourd’hui, on ne fabrique plus d’émetteurs de 500 watts. Donc quand Stat View met dans son rapport que des radios commerciales ont des émetteurs de 500 watts, ce sont des mensonges », appuie-t-il.

« Nous avons utilisé la méthodologie statistique de la triangulation. Elle consiste à collecter des données et d’avoir des sources différentes pour arriver à des conclusions plausibles. Nous avons eu à nous entretenir avec des régulateurs et nous avons parlé aussi à ceux qui sont chargés de l’autorégulation. Nous nous sommes aussi rendus au niveau de toutes les stations de radio et télévision. Il y en a 70 que nous avons trouvées sur le terrain. Ensuite nous avons mené des sondages au sein de la population en général. Les auditeurs et les téléspectateurs que nous avons touchés sont au nombre de 816 au niveau national », s’est défendu Aliou Barry, le directeur général de Stat View.

Servan Ahougnon