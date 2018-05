Fox Network Groups remplace son directeur général Afrique

(Agence Ecofin) - Fox Network Groups vient de nommer Evert van der Veer (photo) en remplacement de Gary Alfonso, ex directeur général pour l’Afrique du groupe, qui a démissionné en Mars. Pour le suppléer, Fox a confié à Vasilis Ilipoulos, actuellement directeur général pour la Grèce, la vice-président Afrique subsaharienne du groupe.

Les deux nouveaux dirigeants seront chargés de développer la distribution de FOX Sports ainsi que son offre de contenus en Afrique subsaharienne. Le groupe travaille d’ailleurs à créer plus de contenu local sur le continent pour soutenir ses 8 chaînes sur le continent.

Il faut dire que Fox est largement dominé sur le continent africain par MultiChoice, StarTimes et Kwesé TV sur les marchés anglophones, puis par Canal + sur les marchés francophones, même sur les évènements sportifs où son expertise n’est plus à prouver. Le groupe a d’ailleurs perdu les droits du foot français pour les périodes 2018-2021 et 2021-2024 au profit de Kwesé TV.

Servan Ahougnon