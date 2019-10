Gabon : des problèmes de trésorerie pourraient affecter les programmes des médias publics

(Agence Ecofin) - Au Gabon, les grilles de programmes des télévisions et radios publiques pourraient être perturbées. En effet, les problèmes financiers n’en finissent plus de compliquer le quotidien des employés de ces différents médias.

« Nous avons des arriérés de frais de production qui datent de 10 mois. Sans argent, le lancement de la nouvelle grille des programmes de Gabon 1ère ne saurait être possible dans les prochaines semaines », a déploré Aminata Ondo, présidente du syndicat national des personnels de l’audiovisuel public.

Les travailleurs des médias publics ne comprennent pas la situation financière qu’ils vivent depuis plusieurs mois, alors même que la redevance audiovisuelle et cinématographique est payée régulièrement par la population. Cette taxe, instaurée en 2017 et appliquée depuis le 1er janvier 2018, était censée améliorer les conditions de travail et de rémunération des travailleurs de l’audiovisuel public.

Pourtant, d’après les médias locaux, les téléspectateurs paient régulièrement cette redevance, « à raison de 500 francs chaque mois ».

Servan Ahougnon