Afrique du Sud : Naspers crée une division dédiée aux services audiovisuels over the top

(Agence Ecofin) - Hier, Naspers a annoncé la création de « Connected Video », sa division dédiée aux services audiovisuels over the top (OTT). La nouvelle unité regroupe pour le moment, la plateforme de streaming ShowMax et DStv Now, l’offre OTT de l’opérateur de télévision payante MultiChoice, appartenant à Naspers.

« Les services vidéo OTT progressent rapidement en Afrique. Nous avons commencé à préparer le terrain avec nos services ShowMax et DStv Now. Le moment est arrivé pour consolider les expériences acquises au sein d’une seule entité pour proposer les meilleurs services possibles à nos clients.», a expliqué Naspers dans un communiqué.

Connected Video sera dirigé dès septembre 2018 par Niclas Ekdahl, ancien directeur général de NuVu, un service de vidéo à la demande créé par l’entreprise de télécom suédoise, Ericsson. Il aura la lourde responsabilité de contrer l’influence grandissante de Netflix en Afrique subsaharienne.

Servan Ahougnon