« Bonjour Santé », le nouveau rendez-vous Santé de l'Afrique sur Canal+

(CANAL+) - A partir du mardi 9 janvier 2018, CANAL+ lance une nouvelle émission en exclusivité pour l’Afrique : BONJOUR SANTÉ.

Nouveau rendez-vous mensuel de 90 minutes dédié à l’actualité de la santé sur le continent africain, BONJOUR SANTÉ est diffusé le 2ème mardi du mois à 20H30 sur CANAL+ dans le cadre des MARDIS DE L’AFRIQUE. L'émission est présentée par le Docteur Roger Moyou-Mogo, médecin généraliste et urgentiste spécialisé en médecine vasculaire, et Joëlle Ededeghe Ndong, ancienne rédactrice en chef et présentatrice de l'émission Afrique Santé sur Africa N°1.

De nombreux reportages et des invités en plateau viendront apporter leurs éclairages et leurs analyses sur la prévention, l’hygiène, la recherche et l’actualité médicale en Afrique et répondront à toutes les questions que l’on se pose sur les maladies.

Pour le 1er numéro de janvier 2018, BONJOUR SANTE abordera des problématiques de santé auxquelles les Africains sont confrontés : drépanocytose, diabète et asthme entre autres.

L’expertise médicale de BONJOUR SANTÉ s’appuie sur la rédaction spécialisée au sein de la société de production 17 JUIN MEDIA qui produit le « MAGAZINE DE LA SANTE » pour France 5 et sur un réseau de médecins et de chercheurs africains.

« BONJOUR SANTE a une forte dimension d’information, de service et de proximité. La mission étant de répondre aux questions que les téléspectateurs se posent sur leur santé. » déclare Docteur Roger Moyou-Mogo.

A travers BONJOUR SANTÉ, CANAL+ répond aux attentes de ses abonnés pour qui la santé est au cœur des préoccupations et renforce sa proposition de programmes et de contenus africains.

À propos de BONJOUR SANTÉ

Une co-production Canal/ International et 17 Juin Media

Production Canal+ International: Frédéric Dezert

Une émission proposée par Christian Gerin et Benoit Thevenet

Rédaction en chef : Rudy Banquart

Réalisateur : Bernard Faroux

Présentée par : Le Docteur Roger Moyou-Mogo et Joëlle Ededeghe Ndong

Durée : 90 minutes

Diffusion : Le 2ème mardi de chaque mois à 20h30 sur Canal+ en Afrique

À PROPOS DE CANAL+ EN AFRIQUE

CANAL+ est présent sur le continent depuis plus de 20 ans et couvre à ce jour plus de 25 pays à travers 11 filiales et plus de 30 partenaires et distributeurs. Avec son offre LES BOUQUETS CANAL+ (plus de 200 chaînes, radios et services), le groupe est le premier opérateur de télévision payante par satellite en Afrique francophone et compte plus de deux millions d’abonnés. CANAL+ édite 12 chaînes premium pour le continent (les chaînes CANAL+ de divertissement déclinées par région, 4 chaînes CANAL+ SPORT, ainsi que les chaînes cinéma, séries et famille). Le groupe produit également des programmes dédiés à ses abonnés du continent (+D’AFRIQUE, RÉUSSITE, TALENTS D’AFRIQUE...) et a lancé A+, une chaîne 100 % africaine, en 2015 et A+ SPORT, la nouvelle chaîne de sport en Afrique, en juillet 2017. À travers sa filiale THEMA, CANAL+ permet à ses abonnés d’avoir accès à NOLLYWOOD TV, NOVELAS TV et GOSPEL MUSIC TV. L’offre TNT est déployée sous la marque EASYTV. CANAL+ est actionnaire majoritaire d’IROKO+, un service de SVOD unique en Afrique francophone.