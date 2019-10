Le Nigeria sera représenté aux Oscars par le film Lionheart de Geneviève Nnaji

(Agence Ecofin) - Le Nigeria sera représenté à la cérémonie des Oscars 2020 par le film « Lionheart » de Genevieve Nnaji. L’information vient d’être rendue publique par le comité de sélection constitué pour l’occasion par les autorités nigérianes.

Le film a été sélectionné pour être soumis dans la catégorie « Meilleur long métrage international » et permet au Nigeria de retourner à la cérémonie des Oscars pour la première fois depuis 2014. « Si nous ne pouvons pas dire que c’est le meilleur de ce dont le Nigeria est capable, il est réconfortant de savoir que, vu la force des candidatures reçues cette année, nous sommes vraiment prêts pour les Oscars. Les cinéastes s’adaptent peu à peu aux règles des Oscars, et je n'ai aucun doute que nous seront plus compétitifs, à l'avenir », a déclaré Chineze Anyaene, qui dirige le comité de 12 personnes ayant sélectionné les films.

Lionheart est l’un des plus gros succès du cinéma nigérian de ces dernières années. Le film avait été rajouté au catalogue de Netflix, il y a quelques mois.

Servan Ahougnon