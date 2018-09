Le Nigeria a dépassé l’Afrique du Sud en termes de nombre d’abonnés à la télévision payante depuis 2015 (Kagan)

(Agence Ecofin) - Le Nigeria serait le plus grand marché de la télévision payante en Afrique, en termes de nombre d’abonnés.

En effet, selon Kagan, un groupe de recherche média appartenant au réseau de Standard & Poor’s Global Market Intelligence, le parc nigérian d’abonnés à la télévision payante a dépassé celui de l’Afrique du Sud depuis 2015.

« Bien que les revenus soient beaucoup moins élevés qu'en Afrique du Sud, le Nigeria pourrait être de plus en plus un centre d'investissement pour les opérateurs en raison de sa taille (22% de tous les foyers TV africains sont au Nigeria), de la faible pénétration de la télévision dans les foyers et de la croissance rapide du segment de la classe moyenne qui a un revenu disponible pour les services de divertissement.», a déclaré Julija Jurkevic, analyste de recherche senior chez S&P Global Market Intelligence.

Pourtant, alors que Kagan estime le parc d’abonnés nigérians, pour l’année 2017, à 7 millions d’individus, Dataxis avait recensé environ 7,23 millions d’abonnés sud-africains à la télévision payante pour la même année.