Le capital social du réassureur Aveni-Re a progressé de 60 % pour atteindre 28,3 millions $ en 2017

(Agence Ecofin) - Aveni-Re, une compagnie de réassurance présente dans la zone Cima (conférence interafricaine des marchés d’assurance), dans la zone Comesa (Common Market for Eastern and Southern Africa) et dans la zone Mena (Moyen-Orient et Afrique du Nord) a affiché au 31 décembre 2017 un capital social de 16 milliards de francs CFA (28,3 millions $).

La compagnie dirigée par Seybatou Aw (photo) a fait progresser ces fonds propres de 60 % par rapport aux 10 milliards de Francs CFA de capital social (17,7 millions $) affichés en 2016.

Lors de sa création en 2004, Aveni-Re avait un capital de 2 milliards de Francs CFA et ce réassureur basé à Abidjan en Côte d’Ivoire, pourrait atteindre 22 milliards de Francs CFA de capital en 2018 selon ses prévisions. La société qui compte 14 années d’existence, œuvre à renforcer sa solidité financière mais aussi à se conformer aux réformes engagées dans le secteur des assurances dans des marchés où elle est présente.

En plus de son capital, le chiffre d’affaires de la société a également progressé en une année. Il est passé de 16,2 milliards de FCFA (28,7 millions $) en 2016 à 16,3 milliards de FCFA (29 millions $) en 2017.

Aveni-Re a également clôturé l’exercice 2017 avec un résultat net bénéficiaire de 1,5 milliard de Francs CFA en hausse de 29 % par rapport aux 1,2 milliard de Francs CFA réalisés lors de l’exercice précédent en 2016.

Chamberline Moko