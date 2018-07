Le réassureur panafricain Continental Re a investi 4,5 millions $ dans sa filiale camerounaise au cours du premier semestre

(Agence Ecofin) - Le réassureur panafricain Continental Re, qui est coté sur la Nigerian Stock Exchange, a injecté 1,61 milliard de nairas, soit environ 4,46 millions $, au sein de sa filiale camerounaise, basée à Douala, a-t-on appris de sources officielles de l'entreprise.

Les raisons derrière cette injection de capitaux, considérée comme un investissement au sein des filiales, n'ont pas été précisées. Contactée, la direction générale de Continental Re n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet. Il n'est cependant pas exclu que cette ressource soit venue renforcer le processus de création de la filiale camerounaise. Dans son rapport annuel de l'exercice 2017, le groupe a en effet annoncé avoir libéré, via sa filiale C-re, basée à l'Île Maurice, l'équivalent de 10 milions $ dans le cadre de cette initiative.

Continental Re a pris l'option de renforcer sa présence sur le marché de la réassurance dans la zone CIMA qui couvre 14 pays d'Afrique centrale et de l'ouest. Cette orientation intervient suite à changement de règles dans les activités de réassurances, qui créée une opportunité de 68 milliards de FCFA de primes supplémentaires pour les réassureurs locaux, selon la firme de conseil en finance Finactu. Une évolution règlementaire, qui a attiré de nombreux acteurs de la réassurance, dont l'allemand Hanovre Re, le marocain Société Centrale de Réassurance, et plus récemment, le gabonnais Société Commerciale Gabonnaise de Réassurance, qui obtenu son agrément lors du conseil de la CIMA qui s'est tenu en mai 2018 à Libreville.

En attendant d'avoir plus de détails, on relève déjà Continental Re a terminé le semestre sur une modeste hausse de son bénéfice net au cours du premier semestre, à 2,4 milliards de nairas, contre 2,3 milliards de nairas une année auparavant. Il faut cependant relever, qu'au cours du deuxième trimestre, sa performance de 2018 a été moins solide que celle de la même période en 2017.

Idriss Linge