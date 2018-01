La hausses des primes d’assurance automobile au Rwanda, fait grincer les dents chez les assurées.

(Agence Ecofin) - Depuis le début de l’année 2018, les propriétaires de véhicules doivent faire face à une hausse des primes payées pour l’assurance automobile au Rwanda.

L’initiative est menée depuis sous le couvert de la banque centrale du Rwanda (National Bank of Rwanda) qui lui apporte une justification. On évoque, entre autres, la hausse des déclarations de sinistre et une montée en flèche des prix de pièces détachées et des coûts de réassurance, qui ont plombé la rentabilité de ce segment d’assurance. « La réparation de dommages corporels coûte aujourd’hui entre 2500 et 3000 Francs Rwandais, contre 500 Francs avant 2010 », fait remarquer la banque centrale.

Les données sur les performances des sociétés d’assurance opérant au Rwanda ne présentent cependant pas une telle situation alarmiste. Au 30 septembre 2017, on a assisté à une hausse relative des primes à hauteur de 90,5 milliards de Francs Rwandais (108,6 millions $). Le bénéfice net de la même période était de 29,7 milliards de Francs Rwandais, soit un peu plus de 35,6 millions $.

C’est la marge nette la plus importante réalisée depuis 2014, sous l’égide des anciennes primes d’assurances, selon des données compilées par l’Agence Ecofin. Aussi, on peut noter, que les sinistres réglés, tout secteur confondus, sont restés dans les niveaux médians souvent observés au cours des récents mois de septembre.

Idriss Linge