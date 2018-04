Nigéria : 30 millions $ mis en réserve pour la garantie des risques dans le secteur agricole par le Nigeria incentive-based risk

(Agence Ecofin) - The Nigeria incentive-based risk sharing system for agricultural lending (NIRSAL), une institution nigériane qui évalue les risques liés à la chaine de valeur agricole et qui fournit des garanties aux prêts agricoles accordés par des banques, a indiqué avoir mis de côté 30 millions $ dans le but de mettre en place de nouvelles assurances pour couvrir les sinistres dans le secteur agricole.

D’après Aliyu Abdulhameed (photo), directeur général du Nirsal, cette assurance devrait couvrir des sinistres agricoles tels que les maladies des plantes ou les dégâts causés par des animaux dans les plantations. Ceci dans le but de stabiliser les productions agricoles.

L’institution prévoit de déployer des technologies qui permettront aux agriculteurs d’améliorer la qualité de leurs cultures et de mieux gérer leurs terres.

Le NIRSAL espère à travers cette opération améliorer l’assurance-récolte, l’innovation des services agro-prêts et créer une meilleure relation entre les fournisseurs d’assurance et les agriculteurs.

Rappelons qu’entre 2012 et 2015, il a accordé des garanties de crédits évalués à 61 milliards de nairas (170 millions $) pour le financement de plus de 454 projets agricoles.

Chamberline Moko