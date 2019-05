Atlantique Assurances lance une offre dédiée aux agriculteurs de coton

(BANQUE ATLANTIQUE ) - Atlantique Assurances, filiale du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) a procédé au lancement de « Atlantique Assur’ Coton », le jeudi 25 Avril dernier, à Boundiali (Côte d’Ivoire), en présence de Mme Mariatou KONE, Ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l’Enfant, par ailleurs Maire de la ville de Boundiali, Mme Rosalie LOGON, Directeur Général d’Atlantique Assurances, M. Racine LY, Spécialiste du secteur financier Chargé de projet GIIF/IFC à la Banque Mondiale et Moustapha DIONGUE, Mandataire Général de Mamda Ré.

« Atlantique Assur’ Coton », est un ensemble de garanties qui assurent aux agriculteurs de coton, une indemnisation en cas de baisse de rendement, suite à une sécheresse et/ou en cas d’inondation due à de fortes pluies, préservant ainsi leurs revenus.

L’offre est positionnée comme une solution qui permet aux cultivateurs de coton de faire face aux effets néfastes du changement climatique, contribuant à enrayer la baisse de performance observée dans le secteur de l’agriculture en Côte d’Ivoire. Ainsi, « Atlantique Assur’ Coton propose le bénéfice d’une excellente protection. En contrepartie d’une prime modérée, l’agriculteur recevra un dédommagement par hectare en cas de survenance du sinistre.

« Atlantique Assurances est heureuse de proposer aujourd’hui, « Atlantique Assur’ Coton », un nouveau produit de micro-assurance indicielle. A travers cette offre, notre compagnie s’engage à soutenir le monde rural en ciblant en particulier les agriculteurs des zones cotonnières afin de compenser la perte de rendement d’exploitations agricoles à l’échelle d’un village, à la suite d’une sécheresse ou d’une inondation », a déclaré Mme Rosalie LOGON, Directeur Général d’Atlantique Assurances.

Il convient de souligner que la Société Financière Internationale (SFI) du Groupe de la Banque mondiale à travers le Projet Global index Insurance Facility (GIIF) de la Banque mondiale et Mamda Ré compagnie de réassurance, spécialisée dans le risque agricole, ont eu une part active dans la création du nouveau produit.

A propos d’Atlantique Assurances

Atlantique Assurances est une filiale d'Atlantic Business International(ABI), holding née en 2012 du partenariat entre Atlantic Financial Group (AFG) et le Groupe Banque Centrale Populaire du Maroc (GBCP). Atlantique Assurances affiche un ancrage dans le paysage des assurances en Côte d’Ivoire grâce à sa solidité financière et une politique de challenger confirmée, lui conférant une position d’acteur de référence du marché des assurances. C’est une compagnie d’assurance non vie qui commercialise des produits d’assurance pour se prémunir contre les risques d’Incendie, d’Accident et des Risques Divers (IARD). Elle offre également une couverture dans le domaine du Transport (aérien, terrestre et maritime). Atlantique Assurances fait partie des compagnies leaders de l’assurance non vie de Côte d’Ivoire. Elle a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de plus de 13 milliards F CFA et se classe au 6ième rang sur le marché.

À propos du Projet Global index Insurance Facility (GIIF):

Le Mécanisme Mondial d’Assurance Indicielle ou Projet GIIF (Global index Insurance Facility) est un programme multi-donateurs, créé pour promouvoir l’accès au financement et aux intrants agricoles en favorisant l’accès à une assurance abordable en vue de faire face aux intempéries et aux risques de catastrophes dans les pays en développement et dans les pays émergents. Le GIIF, qui fait partie du Département Finance, Compétitivité et Innovation du Groupe de la Banque Mondiale et est financée par la Commission européenne ; le groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP); le Ministère néerlandais des affaires étrangères; le Ministre Allemand de la Coopération Economique et du Développement (BMZ) et le Ministère des Finances du Japon.