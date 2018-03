Légère hausse des capitaux propres pour Wafa Assurance, tirés par une augmentation de l'encours des bénéfices reportés

(Agence Ecofin) - Les capitaux propres du marocain Wafa Assurance sont passé de 5,2 milliards de dirhams marocains à la fin de l'exercice 2016, à 5,6 milliards de dirhams au 31 décembre 2017. Cela signifie, que cette compagnie d'assurance filiale du groupe Attijariwafa Bank, a créé plus de ressources, qui sur le plan comptable, appartiennent à ses actionnaires.

Cette note positive, contraste légèrement avec la réalisation à la fin 2017, d'un bénéfice net qui, bien que de 818,2 millions de dirhams, reste inférieur aux 841 millions de dirhams réalisés en 2016. Un résultat final qui intègre une grosse baisse (22,3%) de la marge sur les activités liées aux risques non-vie. Elle est passée de 960,8 millions de dirhams à 785,78 millions de dirhams.

Wafa Assurance continue de réaliser de bonnes performances, notamment en terme de placements des primes d'assurances, que ce soit dans le segment non-vie, ou dans celui des assurances vie. Mais elle devra faire des efforts sur ses charges de prestations et de frais payés qui ont été plus importantes, et peut-être réaliser de meilleurs placements pour une croissance plus significative des revenus qui en découlent.

Idriss Linge