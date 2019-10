L'américain Prudential Finance cible le marché égyptien de l'assurance-vie via un investissement en fonds propres

(Agence Ecofin) - L'américain Prudential Finance est en train de se frayer un chemin sur le marché en croissance de l'assurance-vie en Egypte. A travers sa branche en charge des investissements d'impacts, le groupe financier a exprimé son souhait d’entrer au capital de Sarwa life Insurance, la branche assurance de l'entreprise Sarwa Capital Holding for Financial Investments.

Aucun détail financier n'a été dévoilé, relativement à l'opération, mais chez Sarwa Capital, on se réjouit de cette initiative. « Nous sommes ravis d'accueillir Prudential en tant qu'investisseur [...] Les marchés des assurances-vie en Egypte sont sur le point de connaître une croissance phénoménale et constituent une proposition attrayante pour les investisseurs à long terme tels que Prudential », a expliqué Hazem Moussa (photo), président-directeur général de Sarwa Capital.

L'entreprise égyptienne qui, jusque-là, traitait des produits d'assurance, via le courtage, a obtenu ses licences d'exploitation pour l'assurance-vie et non-vie en avril 2019. Elle se félicite d'avoir d'emblée émis plus de 6000 polices d'assurances, pour un montant global de 23 millions de livres égyptiennes. Dans le même temps, bien qu'en baisse, son activité de courtage a généré des primes de 104 millions de livres égyptiennes.

Rappelons que Sarwa Life est principalement axée sur le marché de la vente au détail des produits d’assurance, avec un investissement important dans la technologie visant à accroître l’accès aux solutions financières décisives en matière de niches de croissance et dans des domaines peu desservis par les assureurs classiques

Idriss Linge