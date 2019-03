L’assureur-vie sud-africain MMI Holdings renoue avec la distribution de dividendes suite à un bon premier semestre

(Agence Ecofin) - L'assureur-vie sud-africain MMI Holdings a renoué avec la distribution de dividende après de bons résultats de son premier semestre 2018/2019, qui s'est achevé au 31 décembre dernier. « Le bénéfice normalisé de 1,6 milliard de rands correspond à nos objectifs de restructuration et de croissance, et nous estimons qu’il s’agit d’un résultat satisfaisant dans le contexte opérationnel actuel », a déclaré l'entreprise.

Un dividende de 36 centimes de rand sera distribué pour chaque action détenue par les investisseurs. Les représentants de l'assureur et gestionnaire d'actifs ont rassuré quant à la possibilité de doubler les bénéfices à l'horizon 2021.

Le marché s'est montré satisfait de ces bonnes nouvelles. Sur le Johannesburg Stock Exchange l'action MMI Holdings a bondi deux fois les 11 et 12 mars 2019 à plus de 5%, clôturant même à 17,7 rands, un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis le 19 décembre 2018.

L'évolution se présente aussi comme un pari gagnant pour l'entreprise. L'an dernier, elle a décidé de ne pas distribuer de dividende, et d'utiliser les 2 milliards de rands disponibles pour racheter certaines de ses actions sur le marché. Elle les jugeait sous-évaluées de 20% par rapport à leur valeur intrinsèque (revenu et valeur comptable future par action chez les assureur-vie).

Ce retournement positif des choses a été rendu possible grâce à une amélioration sur le marché de l'assurance vie en Afrique du sud et des revenus exceptionnels tirés de certains de ses placements. L'assureur a toutefois, lui aussi, fait face à une baisse des revenus de placements sur les actions en bourse, en raison de la morosité du marché financier en Afrique du Sud au cours de l'exercice 2018.

