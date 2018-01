Hannover Re veut se renforcer en Côte d'Ivoire pour tirer profit de la réforme de la réassurance en zone CIMA

(Agence Ecofin) - Hannover Re, un groupe financier basé en Allemagne et qui est spécialisé dans les services de réassurance, a expliqué à l'Agence Ecofin qu'il avait ouvert des bureaux de représentation à Abidjan en Côte d'Ivoire pour tirer avantage de la réforme de la réassurance, dans la zone de régulation couverte par la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurance (CIMA).

« Dans une certaine mesure, nous profitons des nouvelles règles de la CIMA, si vous parlez bien sûr des mesures que nous avons prises pour nous adapter à cette réglementation, en quelque sorte beaucoup plus stricte en matière de réassurance dans cette zone », a fait savoir une des responsables d'Hannover Re.



Au cours d'une rencontre qui s'était déroulée en avril 2016, le conseil des ministres de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurance (CIMA) avait adopté une mesure visant à restreindre la part des primes collectées par les assureurs directs, et qui est transférée à des réassureurs situés en dehors de la zone CIMA.

Dans une analyse sur ce sujet, le groupe Finactu qui est spécialisé sur le conseil stratégique et financier, avait, après avoir salué la réforme, soulevé ses défis notamment en terme de capacité pour les réassureurs de la zone, à capturer le surplus de primes qui s’en dégagerait. Il avait auss prédit un accroissement de l'intérêt des réassureurs non CIMA.

Hannover Re s’inscrit dans cette dynamique et dit espérer accroître ses volumes d'activités avec son bureau ivoirien. En effet selon des calculs effectués par Finactu, le surplus de primes à prendre dans la zone CIMA en raison de la nouvelle règlementation, serait de 168 milliards de FCFA (302, 4 millions $)

« Nous avions besoin d'ouvrir notre bureau d'Abidjan, pour déployer nos services dans les segments assurance vie et maladie. Nous espérons ainsi connaître un accroissement de notre volume des activités », font savoir les responsables du groupe allemand. Un objectif qui se trouve en cohérence avec la réforme CIMA, qui prévoit que, dans tous les cas, les primes de réassurance dans plusieurs segments, dont celui du domaine vie et maladie, ne soient plus transférables.



Toutefois, Hannover Re a démenti un projet d'ouverture de filiale en Côte d’Ivoire et indique qu'il ne lui est pas paru opportun d'investir dans le capital d'un réassureur existant. « Cela ne faisait pas partie de notre stratégie de développement », ont fait savoir ses dirigeants. De nombreux experts, estiment aussi que, bien que le secteur de l'assurance offre des opportunités de croissance en zone CIMA, le volume actuel des activités et la taille du marché, ne rassurent pas forcément quant à la rentabilité d’un investissement lourd.

Idriss Linge