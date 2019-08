Angola : les Nations unies octroient 465 millions $ à la lutte contre la sécheresse

(Agence Ecofin) - Les Nations Unies ont débloqué un financement de 465 millions $ pour lutter contre la sécheresse dans les provinces de Huila, de Namibe et de Cunene en Angola. Le financement servira dans un projet de mitigation des effets des vagues de sécheresse sur les populations et sera débloqué sur quatre ans.

« Avec ce projet, nous envisageons un travail multisectoriel qui permettra de renforcer la capacité des populations à faire face aux vagues de sécheresse », a affirmé Pier Paolo Balladelli (photo), le coordonnateur résidant des Nations unies en Angola. Le travail, continue-t-il, touchera non seulement les secteurs de l’agriculture et de l’eau, mais également ceux de l’éducation, de l’environnement et des transports.

Les Nations unies ont également signé un partenariat avec l’Angola sur la période 2020-2022 afin de se concentrer sur les défis sociaux et économiques du pays et d’accroître la résilience des populations rurales. « Nous voulons arrêter l’exode des populations rurales vers les grandes villes et soutenir le développement de base (éducation et santé), ainsi que la production agricole des familles vivant dans les zones rurales », a affirmé M. Balladelli.

