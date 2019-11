L’Ethiopie bénéficiera d’un prêt de 90 millions $ du FIDA pour son adaptation aux chocs climatiques

(Agence Ecofin) - L’Ethiopie a signé hier avec le Fonds international de développement (FIDA), un accord de financement de 90 millions $ en faveur du projet de renforcement de la résilience des moyens de subsistance dans les basses terres.

D’un coût global de 451 millions $, cette initiative vise à augmenter la résilience face aux chocs climatiques, des régions les plus pauvres du pays qui dépendent de l’agriculture pluviale et du pastoralisme pour leur survie.

Elle ciblera les régions d’Afar, de Benishangul-Gumuz, d’Oromia, de Gambela, de Somali et dans la Région des nations, nationalités et peuples du Sud.

Les activités du projet porteront notamment sur l’installation de systèmes d’irrigation à petite échelle, le renforcement de la gestion des terrains de parcours pour les agropasteurs et la diffusion d’informations sur les bonnes pratiques de conservation des aliments. Elles développeront également la production de cultures plus nutritives et plus diversifiées grâce à des semences biofortiées.

« Ce nouveau projet permettra d’adopter une approche novatrice des filières, de façon à favoriser l’investissement privé, la productivité et les liens commerciaux avantageux pour tous entre les entreprises locales », indique Ulaç Demirag, directeur du FIDA pour l’Éthiopie. Le projet devrait bénéficier à environ 500 000 familles éthiopiennes dans les régions ciblées.

Espoir Olodo

