L'Ouganda sollicite un prêt de 112,5 millions $ auprès du Royaume-Uni

(Agence Ecofin) - Le Royaume-Uni va accorder un financement de 112,5 millions $ à l’Ouganda, a-t-on appris cette semaine du Parlement ougandais.

Dans un communiqué de la Commission de l’économie nationale obtenu par l’Agence Ecofin, l’institution indique que ce financement servira à développer des systèmes d'irrigation et d'approvisionnement en eau alimentés à l'énergie solaire. Dans le cadre de sa politique nationale d’irrigation et afin d’améliorer le taux de couverture en eau potable de l’Ouganda (100% d’ici 2040), ce fonds permettra de construire 920 systèmes d’eau destinés à l’usage domestique et à l’irrigation.

Le nouveau financement permettra d’augmenter la superficie totale des terres agricoles irriguées de 14,418 ha actuellement (1% de la superficie potentiellement irrigable) à environ 1,5 million d'hectares d'ici 2040. Cela devrait contribuer à améliorer le rendement du secteur agricole qui emploie environ 69% de la population et contribue à près de 25% du produit intérieur brut (PIB).

Il contribuera également à augmenter le taux de couverture en eau potable du pays, de 70% de la population rurale et 74% de la population urbaine en 2018 à respectivement 79% et 95% en 2019/2020.

Notons que le financement est prévu pour être accordé via l’agence de crédit à l’exportation du Royaume-Uni (U.K. Export Finance) et permettra le déploiement de nouveaux projets sur une période de trois ans.

