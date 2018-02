Angola: 70 millions $ de la Banque mondiale pour développer des projets locaux

(Agence Ecofin) - L’Angola va obtenir 70 millions $ de la Banque mondiale dans le cadre de l’exécution de son Projet de développement local (PDL).

Le financement a été entériné par la signature d’un accord ce mardi, entre le ministre angolais des finances Archer Mangueira et le représentant de la Banque mondiale Olivier Godron, selon les informations relayées par Macauhub. Conclu pour trois ans, il

devrait permettre de financer la construction d’infrastructures sanitaires, de logements sociaux et le développement de projets locaux dans les domaines agricole et commercial.

Rappelons que le 4 janvier passé le président Joao Lourenço avait déjà pris un décret en vue d’autoriser la conclusion de l’accord avec l’institution de Bretton Woods.

Ce financement vient après un accord de 87 millions $ précédemment conclu pour 5ans dans le cadre de l’exécution de la première phase du PDL.

Moutiou Adjibi Nourou (Stagiaire)