La Deutsche Welthungerhilfe lance un projet de sécurisation foncière pour les petits exploitants agricoles au Burkina Faso

(Agence Ecofin) - L’ONG allemande de coopération au développement et d’aide d’urgence Deutsche Welthungerhilfe, a lancé ce 5 avril 2018, un projet de sécurisation foncière à destination des petits exploitants agricoles au Burkina Faso.

D’un coût global de 180 millions de francs CFA, ce projet dénommé Partenariat multi Acteurs (MAP), est le fruit d’une étroite collaboration entre la confédération paysanne du Faso (CPF) et la Deutsche Welthungerhilfe.

Il permettra à l’ONG allemande et à la CPF – qui regroupe 16 Organisations paysannes faitières nationales dans le pays – de faire du plaidoyer pour l’application des règlementations foncières en vigueur au Burkina et pour la sécurisation du foncier au profit des exploitants agricoles en milieu rural.

Selon Boureima Diallo, vice-président de la CPF, « des droits fonciers inadaptés et non sécurisés augmentent la vulnérabilité, la faim et la pauvreté et peuvent même conduire à des conflits et des dégradations environnementales.».

Le responsable a également salué la mise en œuvre de ce projet, dans un contexte où une course effrénée vers la terre conduit le plus souvent à un accaparement et à l’expropriation de petits exploitants agricoles.

Du même avis, Jean Philippe Jarry, directeur pays de la Deutsche Welthungerhilfe a estimé que « la sécurisation foncière est un défi qu’il faut relever au Burkina Faso. »

Depuis sa fondation en 1962, la Deutsche Welthungerhilfe a investi près de 3 milliards d’euros dans quelque 8 000 projets d’aide au développement. L’organisation est présente dans 70 pays en Afrique, en Amérique Latine et en Asie.