Comores: la Banque mondiale annonce 175 millions $ pour des projets de développement

(Agence Ecofin) - Les Comores bénéficieront d’un financement de 175 millions $ de la Banque mondiale. C’est ce qu’a annoncé l’institution de Bretton Woods dans un communiqué publié cette semaine.

Le nouveau financement composé de dons et de prêts concessionnels devrait permettre la mise en œuvre de plusieurs projets de développement. Il s’agira d’améliorer les investissements dans les programmes de nutrition et de protection sociale afin de renforcer le développement du capital humain. Les fonds serviront également à soutenir le redressement du pays et la reconstruction des routes et des logements endommagés par le passage du cyclone Kenneth.

Grâce à ces fonds, l’institution financière espère également promouvoir le développement du secteur privé et des chaînes de valeur dans l'agriculture et le tourisme, stimuler la connectivité entre les îles, développer l'approvisionnement en énergies renouvelables et la finance numérique, tout en renforçant l'inclusion financière. Ces projets entrent dans le cadre de la mise en œuvre du « Plan Comores émergent » pour la période 2020-2022.

« Avec ce nouveau financement, la Banque mondiale s’engage à accompagner les efforts déployés par les Comores pour favoriser une croissance inclusive et durable », a souligné Mark Lundell, directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Mozambique, Madagascar, Maurice, les Comores et les Seychelles.

Cette annonce intervient à l’occasion d’une opération des autorités comoriennes visant à mobiliser 5 milliards $ auprès des bailleurs de fonds, cette semaine à Paris en France.

Moutiou Adjibi Nourou

