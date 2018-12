Sierra Leone: le FMI approuve une facilité élargie de crédit à 172,1 millions $ pour le pays

(Agence Ecofin) - Le FMI a approuvé une facilité élargie de crédit d’un montant global de 172,1 millions $ pour la Sierra Leone, apprend-on d’un communiqué de l’institution de Bretton Woods, publié vendredi dernier.

D’après le communiqué, le nouveau programme de prêt vise à aider le pays à relever les nouveaux défis économiques qui sont apparus à partir de juin 2017, tout en mettant en place un cadre favorable à une croissance à long terme.

Il s’agira entre autres de corriger les dérapages budgétaires et d’améliorer la mobilisation des recettes et le contrôle des dépenses, en vue d’atteindre les objectifs de viabilité budgétaire et de croissance à moyen terme. « Les objectifs du nouveau programme restent axés sur la réduction de l’inflation, la mobilisation des recettes pour permettre les dépenses nécessaires compatibles avec la viabilité de la dette, la préservation de la stabilité financière et le maintien de la résilience extérieure aux chocs.», a à cet effet déclaré Tao Zhang (photo), directeur général adjoint du FMI.

Notons que l’approbation du nouveau programme entraîne le décaissement immédiat de 21,5 millions $ en faveur de Freetown.

Moutiou Adjibi Nourou