Burkina Faso : l’AFD accorde 19,6 milliards Fcfa en faveur de trois projets agricoles

(Agence Ecofin) - L’Agence française de développement (AFD) et le gouvernement burkinabè ont paraphé la semaine dernière, un accord de 19,65 milliards Fcfa en vue d’appuyer trois projets agricoles, rapporte le quotidien d'information Sidwaya.

L’entente a été signée par Hadizatou Rosine Coulibaly, ministre de l'Economie, des Finances et du Développement et par Tanguy Denieul, directeur de l’institution financière.

Cette enveloppe allouée sous forme de prêt concessionnel et de subvention, ira au financement du Projet d’appui aux communes de l’Ouest, axé sur la gestion foncière rurale et des ressources naturelles (PACOF).

Les autres initiatives agricoles qui bénéficieront de cette manne sont le volet initiative Tiwara du Projet relatif à la sécurité alimentaire dans la région de l’Est (PSAE-IT), et le projet relatif à l’agriculture contractuelle et la transition écologique (PACTE).

« Ce prêt va permettre d'accompagner les coopératives, d'une part les collectivités locales, et d'autre part les acteurs des filières agricoles afin de développer l'agriculture et répondre aux demandes en quantité et en qualité.», explique M. Denieul.

Espoir Olodo