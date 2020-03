Burundi : 160 millions $ de l’IDA pour améliorer les conditions de vie des plus vulnérables grâce au solaire

(Agence Ecofin) - La Banque mondiale vient d’allouer deux subventions d’une valeur totale de 160 millions $ pour l’amélioration des services essentiels dans les localités rurales éloignées du Burundi grâce à l’énergie solaire. Ce financement a été alloué par le truchement de l’Association internationale du développement (IDA).

100 millions $ de subventions iront au profit du Solar Energy in Local Communities (SOLEIL) qui permettra d’augmenter de près de 100 % l’accès à l’énergie dans le pays en électrifiant les familles, les entreprises, les écoles et les centres de santé des communautés les plus pauvres du pays. Plus de 91 000 ménages, 4 000 PME, 500 écoles et 400 centres de santé auront accès à l’électricité grâce au solaire. 400 écoles et 300 000 ménages seront également dotés de foyers écologiques.

Les 60 millions $ restants iront au profit de l’Integrated Communuty Development, un projet qui permettra l’amélioration de la nutrition et de l’accès aux services de base et aux opportunités économiques pour les populations les plus vulnérables du pays, y compris les réfugiés. Il permettra la création de 1 000 microentreprises et la formation de 8 000 personnes à une nutrition saine.

« À travers ces projets, nous améliorerons les conditions de vie des Burundais vivant dans les localités rurales et renforcerons le capital humain. Ils permettront de mettre en place de petites infrastructures telles que les écoles, les centres de santé et des routes tout en améliorant la nutrition dans ces zones et en améliorant l’accès à l’électricité solaire », a affirmé la Banque mondiale dans un communiqué.

Le taux d’électrification rural au Burundi est de 2 % et dans le pays qui compte plus de 85 000 réfugiés, plus de 73 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.

Gwladys Johnson Akinocho

