Sur une période de 20 ans, les rendements du bananier plantain au Cameroun ont chuté de 43%, à cause de la rudesse du climat

(Agence Ecofin) - Des chercheurs américains, dont Trevon Fuller du Centre pour la recherche tropicale de l'Université de Californie à Los Angeles (Ucla), ont révélé dans un article paru dans la revue Science of the Total Environnement, que les rendements de la banane plantain au Cameroun ont diminué de 43% entre 1991 et 2011.

Cette baisse de rendement, en dépit de la multiplication par trois des superficies sur lesquelles cette denrée alimentaire est cultivée, est selon les chercheurs, la conséquence d’un climat de plus en plus rude.

Au cours de la période sous revue, font remarquer les chercheurs, la durée moyenne des études post-secondaires dans les bassins de production de la banane plantain a diminué de six mois, un déclin qui, apprend-on, est «étroitement lié» à la baisse des rendements du bananier plantain, dont les revenus permettent généralement aux parents des zones rurales de payer la scolarité de leur progéniture.

BRM

