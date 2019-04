Un recensement général de l’agriculture en gestation au Gabon

(Agence Ecofin) - Initiative retenue dans les priorités du Programmation Pays de la FAO et du Plan Stratégique Gabon Emergent à l’horizon 2025, un recensement général de l’agriculture (RGA) est actuellement en cours de préparation au Gabon.

Pour son opérationnalisation, le coordonnateur du Bureau sous-régional de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Hélder Muteia et le secrétaire permanent de la Commission nationale des travaux d’intérêt public pour la promotion de l’entrepreneuriat et de l’emploi (CNTIPPEE), Michel Auguste BUSAMBA viennent de signer un accord d’assistance technique pour le Fonds fiduciaire unilatéral (UTF) intitulé : « Projet de développement de la statistique ».

Selon le bureau sous-régional de la FAO, «doté d’un montant total de 2 135 000 US dollars, il va s’étaler sur une durée de quatre ans et s’inscrit dans le cadre d’un accord de fourniture de services par la FAO au Gabon, financé par la Banque mondiale en vue de la mise en œuvre de ce Recensement général de l’agriculture».

Ce projet vise l’accompagnement dans les démarches de création et de développement de coopératives agricoles sur le territoire national, pour l’émergence d’une nouvelle génération d’agriculteurs compétents, productifs et solidaires. Il préconise également la définition des politiques et stratégies plus efficaces, en vue de réduire la pauvreté et l’insécurité alimentaire.

L’on souligne enfin qu’il permettra au pays, d’être au rendez-vous du Programme mondial du recensement de l'agriculture 2020 de la FAO. Lequel préconise, une approche modulaire permettant à chaque pays de prendre en compte ses besoins spécifiques de manière plus approfondie.

A terme, ce projet devrait permettre la mise en place et le développement du nouveau système Country STAT-Gabon pour la diffusion et l’archivage des résultats du Recensement général de l’agriculture et des autres données statistiques sur l’alimentation et l’agriculture.

Stéphane Billé