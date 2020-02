Nigeria : Dangote Group lance un test de fonctionnement pour son usine d’engrais de 2 milliards $

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, Dangote Group a annoncé avoir lancé une phase de test pour son usine d’engrais d’un coût total de 2 milliards $. S’étendant sur 500 hectares, l’infrastructure (Dangote Fertilizer) est dotée d’une capacité de production de 3 millions de tonnes d’engrais à base d’urée et d’ammoniac.

Une fois inaugurée, elle sera la plus grande usine d’engrais du monde à base d’urée granulée. D’après les responsables de Dangote Group, l’unité de production permettra au Nigeria de devenir autosuffisant en engrais et d’exporter également une partie de la production vers les autres pays de la région. Elle devrait ainsi permettre d’économiser 500 millions $ à l’importation d’engrais et de générer 400 millions $ à l’export.

L’usine dépend notamment d’un approvisionnement en gaz à hauteur de 70 millions de pieds cubes par jour par le producteur américain Chevron et la Nigeria Gas Company. Pour rappel, l’usine est construite par l’Italien Saipem et Tata Consulting Engineers of India.

Lire aussi :

15/03/2019 - Nigéria : Chevron signe un contrat de livraison de gaz naturel à l'usine d'engrais de Dangote