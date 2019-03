Nigéria : Chevron signe un contrat de livraison de gaz naturel à l'usine d'engrais de Dangote

(Agence Ecofin) - Au Nigéria, Dangote Fertilizer, l’usine d’engrais du milliardaire nigérian Aliko Dangote, vient de signer un accord d’achat de 70 millions de pieds cubes de gaz par jour auprès du producteur américain Chevron. Il s’agit d’un contrat sur le long terme dont les livraisons passeront par les installations de la Gas Aggregation Company of Nigeria.

Selon les responsables en charge du projet, l’usine devrait entrer en service le mois prochain.

Dangote Fertilizer produira 3 millions de tonnes par an d'urée et d'ammoniac à partir de ses deux trains de traitement qui sont de taille égale et les plus grands au monde. « Nous nous réjouissons d'avoir une relation à long terme avec Chevron, ainsi que des synergies dans d'autres secteurs d'activités en amont, notamment dans le pétrole et le gaz ».

Dangote fertilizer est financée à 60% sur fonds propres du Groupe Dangote et à 40% par des banques locales et étrangères.

Olivier de Souza